Антон Батырев рассказал о преследованиях фанатов: «Обещали облить кислотой»

39-летняя звезда сериалов «Следствие любви» и «Ничто не случается дважды» принял участие в программе Максима Галкина «Сегодня вечером» на Первом канале. Актер поделился со зрителями неприятной историей о настойчивой поклоннице.

Фанатка на протяжении нескольких лет активно преследовала Антона, что совсем не нравилось ее супругу. От него артисту стали приходить угрозы. «Сначала писала она. Потом начал писать он, угрожал: «Отстань от моей женщины», – вспоминает Батырев.

Ревнивый мужчина не поддерживал такое ярое увлечение супруги симпатичным актером, и старался всячески напугать звезду. «Обещали облить меня кислотой. Это жесть была, конечно. И я знать не знаю, что это за люди», – добавил Антон.

На вопрос ведущего об отношении возлюбленной актера на проявление такого рода народной любви, Батырев отметил, что его избранница привыкла к этому. Но звезда все равно старается как можно меньше просвещать девушку в подобные инциденты.

Напомним, что год назад Антон Батырев расстался со своей третьей женой Евгенией Лозой и уже счастлив в новых отношениях. Скоро он и его возлюбленная 24-летняя Анна Савельева отметят первую годовщину отношений.