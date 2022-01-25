Анну Седокову подозревают в продаже квартиры ради шикарного отдыха с безработным мужем

Как пишет издание «Экспресс-газета», ипотеку за первую квартиру Анна закрыла с помощью экс-возлюбленного и отца ее сына Гектора Артема Комарова. Но вот вторую квартиру, в которую якобы вложил сбережения нынешний муж звезды баскетболист Янис Тимма, певица решила продать. По ее словам, она устала заниматься капитальным ремонтом, поэтому решила избавиться от недвижимости и присмотреть другое жилье за пределами России. Анна назвала такой подход «правильными инвестициями».

Однако экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев настаивает, что Седокова избавилась от квартиры из-за безработного мужа. Певице приходится содержать баскетболиста, поэтому звезда просто не потянула еще и эти затраты.

«Это же безумные траты — почти по полмиллиона в месяц. Зарабатывает в семье только она одна. А у нее еще трое детей, и двое из них живут с ней», — рассказал Рустам Солнцев «Экспресс-газете».