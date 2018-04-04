Анну Нетребко и ее семью со скандалом выгнали из театра

Анне Нетребко не повезло с билетами на детский спектакль «Алладин» в Лондоне. В результате недоразумения певице и ее семье достались уже купленные кем-то ранее билеты, и сотрудники театра попросили звезду с родными покинуть зал.

Уже на улице у театра Анна и ее расстроенный сын Тьяго записали видеоролик, в котором объяснили ситуацию, и россиянка опубликовала его в Instagram: «Нас просто выгнали из театра. Позор билетной кассе на Лестер-сквер. Так обидно!».