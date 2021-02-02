Анна Заворотнюк рассказала про бойфренда: «Познакомились в университете в США»
Фото: www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/
Личная жизнь дочери Анастасии Заворотнюк представляет немалый интерес для поклонников — девушка никогда не показывала в своем Instagram возлюбленного, хотя нередко демонстрировала шикарные букеты.
На прошлой неделе Анна добавили интриги и призналась, что состоит в отношениях уже много лет.
Удивленные подписчики буквально завалили Анну вопросами, и ей пришлось признаться — со своим бойфрендом она познакомилась во время учебы в США. Кроме того, возлюбленный Ани тоже из России, а в Штаты приехал учиться.
За свою жизнь дочь знаменитой актрисы успела поучиться в Нью-Йорке, Лондоне и Москве. Высшее образование она получила в Соединенных Штатах, и там же, судя по всему, встретила и мужчину своей мечты.
Недавно Анна вернулась в Россию, хотя после окончания вуза ей предложили работу в престижной компании. Причиной стала болезнь матери, и Заворотнюк решила быть к ней поближе.
Тем не менее ранее девушка удивила подписчиков новостью о скором переезде в собственную квартиру — можно предложить, что жить она будет не одна.
Ранее у Анны, несмотря на юный возраст, уже была пара романов, в том числе с известным музыкантом Егором Кридом.
Фото и видео: Instagram Анны Заворотнюк
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