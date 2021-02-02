Анна Заворотнюк рассказала про бойфренда: «Познакомились в университете в США»

Личная жизнь дочери Анастасии Заворотнюк представляет немалый интерес для поклонников — девушка никогда не показывала в своем Instagram возлюбленного, хотя нередко демонстрировала шикарные букеты.

На прошлой неделе Анна добавили интриги и призналась, что состоит в отношениях уже много лет.

Удивленные подписчики буквально завалили Анну вопросами, и ей пришлось признаться — со своим бойфрендом она познакомилась во время учебы в США. Кроме того, возлюбленный Ани тоже из России, а в Штаты приехал учиться.