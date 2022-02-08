Анна Заворотнюк рассказала, почему взяла фамилию знаменитой матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна отвечала на вопросы фолловеров в своем Instagram-аккаунте. Один из поклонников поинтересовался: какова была реакция ее отца на такие перемены? Напомним, что Анастасия родила Анну от предпринимателя Дмитрия Стрюкова. Анна продолжительное время была Стрюкова по паспорту, но в 17 лет решила сменить фамилию. С 2013 года она официально Заворотнюк.

Несколько лет назад Анастасия рассказывала, что они с дочкой подумали о смене фамилии из-за элементарного удобства. «Друзья, коллеги, преподаватели в университете уже давно называют ее моей фамилией — Заворотнюк. Раньше приходилось объяснять, что настоящая у Ани — Стрюкова, которая досталась ей от папы. Никаких обид с его стороны не было, он понимает, что так будет проще», — объяснила актриса.