Анна Заворотнюк рассказала, почему взяла фамилию знаменитой матери
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/anna_zavorotnyuk
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна отвечала на вопросы фолловеров в своем Instagram-аккаунте. Один из поклонников поинтересовался: какова была реакция ее отца на такие перемены? Напомним, что Анастасия родила Анну от предпринимателя Дмитрия Стрюкова. Анна продолжительное время была Стрюкова по паспорту, но в 17 лет решила сменить фамилию. С 2013 года она официально Заворотнюк.
Несколько лет назад Анастасия рассказывала, что они с дочкой подумали о смене фамилии из-за элементарного удобства. «Друзья, коллеги, преподаватели в университете уже давно называют ее моей фамилией — Заворотнюк. Раньше приходилось объяснять, что настоящая у Ани — Стрюкова, которая досталась ей от папы. Никаких обид с его стороны не было, он понимает, что так будет проще», — объяснила актриса.
По словам Анны, все было иначе. Когда ее отец узнал о смене фамилии, то между ними произошел серьезный конфликт. Дмитрий Стрюков обиделся на дочь и перестал с ней общаться.
«Поругались сильно с отцом, не общались. Но сейчас у нас хорошие отношения», — рассказала в своем блоге девушка. Анна также добавила, что ее младший брат оставил фамилию отца.
Фото: instagram/anna_zavorotnyuk
Подписчики также связывают смену фамилии девушки с желанием работать актрисой. Ведь «Заворотнюк» куда более привлекательна для режиссеров и сценаристов, чем «Стрюкова».
Фото и видео: Instagram, Global Look Press