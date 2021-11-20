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Анна Заворотнюк рассказала, почему семья скрывает ее младшую сестру от общественности

25-летняя дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна часто делится со своими подписчиками в Instagram подробностями личной жизни. Наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» рассказала, почему лицо ее младшей сестры Милы тщательно скрывают от общественности.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Заворотнюк

Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram

Анна отвечала на вопросы подписчиков и один из них спросил у девушки про характер и внешность Милы. «Аня, на кого похожа Мила? Вы ее когда-нибудь покажете? Какой характер?»

Instagram Stories Анны Заворотнюк

Instagram Stories Анны Заворотнюк

Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram

На что Заворотнюк ясно дала понять, что скрывать девочку от всеобщего внимания не ее решение. «Когда у меня будет свой ребенок, я буду решать, показывать его или нет. В моем «Инстаграме» моя жизнь. Когда она вырастет, может, она сама захочет делиться своей. А, может, нет. Должен быть ее выбор. Или выбор ее родителей. Но точно не мой», — написала Анна.

Мила родилась в 2019 году в браке Анастасии Заворотнюк с фигуристом Петром Чернышевым. Из-за тяжелой болезни актрисы воспитанием ее третьего ребенка, в основном, занимается мама Валентина. Актриса с семьей живет в большом загородном доме в Подмосковье, где за ней наблюдает мать и медицинский персонал. Анна до недавнего времени проживала вместе с родственниками, но сейчас обустраивает уют в московской квартире вместе с молодым человеком, сообщает KP.RU.

Напомним, что 50-летняя Анастасия Заворотнюк трижды была замужем и воспитывает троих детей. Старших Анну и Михаила артистка родила в браке с Дмитрием Стрюковым.

Фото и видео: Instagram

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