Анна Заворотнюк рассказала, почему семья скрывает ее младшую сестру от общественности
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram
Анна отвечала на вопросы подписчиков и один из них спросил у девушки про характер и внешность Милы. «Аня, на кого похожа Мила? Вы ее когда-нибудь покажете? Какой характер?»
Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram
На что Заворотнюк ясно дала понять, что скрывать девочку от всеобщего внимания не ее решение. «Когда у меня будет свой ребенок, я буду решать, показывать его или нет. В моем «Инстаграме» моя жизнь. Когда она вырастет, может, она сама захочет делиться своей. А, может, нет. Должен быть ее выбор. Или выбор ее родителей. Но точно не мой», — написала Анна.
Мила родилась в 2019 году в браке Анастасии Заворотнюк с фигуристом Петром Чернышевым. Из-за тяжелой болезни актрисы воспитанием ее третьего ребенка, в основном, занимается мама Валентина. Актриса с семьей живет в большом загородном доме в Подмосковье, где за ней наблюдает мать и медицинский персонал. Анна до недавнего времени проживала вместе с родственниками, но сейчас обустраивает уют в московской квартире вместе с молодым человеком, сообщает KP.RU.
Напомним, что 50-летняя Анастасия Заворотнюк трижды была замужем и воспитывает троих детей. Старших Анну и Михаила артистка родила в браке с Дмитрием Стрюковым.
Фото и видео: Instagram