Анна Заворотнюк рассказала, как новость о болезни мамы сказалась на ее здоровье

Анна Заворотнюк призналась, что известие о недуге мамы было для нее сильным ударом. Из-за сильного стресса и переживаний девушка похудела до болезненного состояния, но позже смогла восстановить форму.

«Привет, дорогие, хотела бы пообщаться с вами на тему веса — он у меня постоянно скачет. Я то худею, то набираю. За последний месяц страшно поправилась, тянет на сладкое и мучное. Многие говорят, что это от недостатка эндорфина — гормона счастья организм восполняет его вкусной едой. А вы заедаете стресс или перестаете есть и худеете? У меня все зависит от обстоятельств. Например, когда я узнала о болезни мамы, то похудела до состояния анорексички, просто не могла есть год. Впихивала в себя еду, чтобы хоть как-то сохранять жизнедеятельность. Сейчас, в связи с обстановкой в мире, я нервничаю, но более-менее умеренно, и это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого. Начала есть, собираюсь садиться на диету, мне надо скинуть хотя бы пять килограммов», — высказалась дочь актрисы в блоге.

Помимо проблем с весом, Анна страдает от депрессии. У нее часто случаются панические атаки и приступы невыносимой тревоги. Два года девушка пыталась бороться со своим угнетенным состоянием при помощи медицинских препаратов, но ей это не помогло. На данный момент Анна проходит курс психотерапии.