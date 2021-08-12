Анна Заворотнюк поделилась кадрами из новой фотосессии и поразила невероятным сходством с матерью

Анна Заворотнюк уже известна не только как дочь звезды «Моей прекрасной няни», но и как довольно успешная модель. Девушка почти не уступает матери красотой и утонченностью.

Кроме того, она похожа на свою маму, как две капли воды – помимо почти идентичных черт лица, девушка носит практически такую же прическу.