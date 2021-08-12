Анна Заворотнюк поделилась кадрами из новой фотосессии и поразила невероятным сходством с матерью
Анна Заворотнюк уже известна не только как дочь звезды «Моей прекрасной няни», но и как довольно успешная модель. Девушка почти не уступает матери красотой и утонченностью.
Кроме того, она похожа на свою маму, как две капли воды – помимо почти идентичных черт лица, девушка носит практически такую же прическу.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @anna_zavorotnyuk
Анна опубликовала кадр из новой съемки – она позирует в элегантном кожаном тренче и утонченных сапожках на шпильке.
Поклонники в комментариях восхитились красотой молодой модели и снова отметили, что она очень похожа на легендарную актрису.
Ранее Анна заявляла о психологических проблемах, которые появились у нее после болезни матери.
« У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: депрессия. угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов. Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя всех возможных удовольствий. И кроме безысходности не видела ничего в этой жизни. Чувствую себя зверьком, загнанным в угол»
Фото: Instagram Анны Заворотнюк
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