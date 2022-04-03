Анна Заворотнюк поблагодарила фанатов за теплое отношение к ее маме

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» более трех лет борется с раком мозга. Родные Анастасии очень поддерживают ее и стараются не оставлять одну в столь сложное время. Дочь Анна не забывает и о фанатах своей матери. Девушка по возможности старается держать поклонников в курсе состояния здоровья актрисы.

Сегодня Анна Заворотнюк публично поздравила маму с днем рождения, написав теплый пост в микроблоге.