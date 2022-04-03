Анна Заворотнюк поблагодарила фанатов за теплое отношение к ее маме
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Фото: Екатерина Цветкова/Global Look Press
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» более трех лет борется с раком мозга. Родные Анастасии очень поддерживают ее и стараются не оставлять одну в столь сложное время. Дочь Анна не забывает и о фанатах своей матери. Девушка по возможности старается держать поклонников в курсе состояния здоровья актрисы.
Сегодня Анна Заворотнюк публично поздравила маму с днем рождения, написав теплый пост в микроблоге.
На публикацию тут же откликнулись несколько сотен человек. Поклонники таланта Анастасии Заворотнюк пожелали актрисе здоровья. Анна призналась, что очень тронута таким откликом и поддержкой фанатов. Девушка не ожидала столь теплой реакции.
Позднее Анна даже записала видеообращение, в котором поблагодарила всех за столь трепетное отношение к Анастасии Заворотнюк. «Ребята, дорогие. Всем большой привет. Хотела сказать вам огромнейшее спасибо за поздравления. Мне просто невероятно приятно это читать. Столько от вас позитивных, добрых слов. Я вас безумно благодарю. Обязательно все мамочке покажу. Спасибо вам большое», — сказала Анна Заворотнюк.
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press