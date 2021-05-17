Анна Старшенбаум рассказала, почему ушла от идеального мужа и стала матерью-одиночкой

Актриса призналась, что сейчас, после трех лет, проведенных в разводе, речи не идет о мужчинах и длительных отношениях. «Я стала счастливее, и все. Я понимаю, что все правильно, что я живу по душе, по сердцу. Я не встаю себе на горло, я не встаю кому-то на горло, не иду на какие-то жесткие компромиссы со своей душой, и не провоцирую человека рядом идти на жесткие компромиссы с собой. Я решила для себя, что лучше строить свою жизнь счастливо. И я не одна, у меня есть сын, самый близкий мой человек, мы с ним столько времени проводим вместе, ну и Леша проводит с ним столько же времени. Я не одна, но даже если бы не было у меня сына, мы все равно не одни - мне кажется, что в каждом из нас есть любовь, изначально, божественная любовь. И то, как складывается в нашей жизни, какого человека мы притягиваем, это уже отдельный вопрос нашего пути, пути нашей души, пути, который она должна пройти. Но привязывать это, называть вот это единственной любовью, единственной важной любовью, к которой мы все должны стремиться, это большой огромный, я считаю, обман, и манипуляция со стороны системы, потому что системе это выгодно - людей вводить в это заблуждение, что пока ты один ты несчастлив, что смысл в любви с другим человеком, а не любви внутренней», - рассуждает она.

Впрочем, Анна всегда была свободной в душе и с легкостью оставляла то, что в данный момент не считала актуальным в жизни. Звездная мама призналась, что только после того, как ее сын подрос, она снова взялась за свое образование - когда-то, когда ей было 15 лет, она ушла из дома и оставила школу после 8 класса ради актерского опыта.

Сейчас на счету актрисы более 50 заметных ролей, она воспитывает 9-летнего сына.