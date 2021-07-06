Анна Старшенбаум и другие звезды, которые не стесняются искать любовь на сайтах знакомств
Анна Старшенбаум рассказала, что много ее знакомых сумели найти свою любовь в Tinder и решила последовать их примеру.
Она даже опубликовала фотографию страницы со статусом «Найти своих и успокоиться».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @starshenbaum_anna
«Да , я актриса , но как и все мечтаю встретить родную душу, и нет , у меня нет времени пускать это на авось при рабочем графике 24/7», – рассказала она.
Стоит отметить, что Анна не единственная, кто ищет любовь таким способом. Всего несколько дней назад пользователи социальной сети обнаружили там бывшего возлюбленного Ксении Бородиной, Михаила Терехина, экс-участника «Дома-2» и известного московского адвоката.
«Не бойтесь писать первыми, если я поставил лайк в ответ! А вот если очень понравился и нет ответного лайка, то пиши в директ в Instagram», – написал он.
Год назад в Tinder заметили и Моргенштерна, который отдыхал в то время в Сочи. Правда, что именно он там делал, и был ли это настоящий аккаунт, не уточняется – все-таки у рэпера есть возлюбленная. Поклонники, однако, подозревают, что музыкант просто хотел найти себе подружку на отпуск.
Иностранные звезды тоже не видят в этом ничего страшного. Шарлиз Терон тоже зарегистрировалась в приложении по совету подруги, которая заявила, что «все так делают». Ни на одно свидание она, правда, так и не сходила – говорит, что такой способ все-таки не для нее.
А Шэрон Стоун и вовсе столкнулась со вселенской несправедливостью – она зашла на один из аналогов Tinder, но ее аккаунт тут же забанили. Оказалось, пользователи решили, что она фейк и потребовали ее удалить.
В 2018 году на одном из дэйтинг-сервисов появился и один из самых обаятельных актеров – Ченнинг Татум. Он тогда только развелся с супругой, а в профиле заявил, что работал стриптизером – намекнул на свою комедию «Супер Майк», где действительно появился в весьма провокационном образе.
А самое удачное использование приложения для знакомств, бесспорно, за Аной де Армас. Как недавно сообщало издание Page Six, звезда завела отношения с вице-президентом Tinder Полом Букадакисом. Более того, похоже, у пары все очень серьезно, ведь Ана даже познакомилась с родителями своего возлюбленного.
Фото: Instagram Анны Старшенбаум, Михаила Терехина, Шарлиз Терон,
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