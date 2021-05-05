Анна Снаткина о выборе спутника жизни: «Мой муж никого не предал»

Но иногда журналистам выдается возможность задать пару вопросов. На днях Анна поделилась главным правилом, которого она придерживалась, принимая решение о браке.

«До меня мой муж ни разу не был женат, никого не предал. Для меня это было важно при выборе спутника жизни. Если человек один раз кого-то обманул, то может обмануть и во второй раз», — рассказала она изданию «Собеседник».

Она добавила, что никогда не смогла бы простить измену, потому что для нее это — проявление нелюбви.

Анна Снаткина и Виктор Васильев поженились 12 октября 2012 года в Санкт-Петербурге, родителями стали в апреле 2013-го.