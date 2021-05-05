Анна Снаткина о выборе спутника жизни: «Мой муж никого не предал»
Фото: @snatkina_anna / Instagram
37-летняя актриса Анна Снаткина и 46-летний шоумен Виктор Васильев вместе почти десять лет. Влюбленные редко дают интервью, почти не делятся подробностями воспитания 8-летней дочери Вероники, лицо которой долго скрывали, даже свадьбу играли тайно. Известно, что в графике семьи есть специально отведенные дни, которые они проводят только втроем.
Но иногда журналистам выдается возможность задать пару вопросов. На днях Анна поделилась главным правилом, которого она придерживалась, принимая решение о браке.
«До меня мой муж ни разу не был женат, никого не предал. Для меня это было важно при выборе спутника жизни. Если человек один раз кого-то обманул, то может обмануть и во второй раз», — рассказала она изданию «Собеседник».
Она добавила, что никогда не смогла бы простить измену, потому что для нее это — проявление нелюбви.
Анна Снаткина и Виктор Васильев поженились 12 октября 2012 года в Санкт-Петербурге, родителями стали в апреле 2013-го.
Фото: @snatkina_anna / Instagram