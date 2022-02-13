Анна Шульгина тяжело перенесла последствия коронавируса: «Депрессия и глухота»

Анна заболела коронавирусом зимой прошлого года. Девушка нелегко перенесла вирус, но до госпитализации дело не дошло. Певица планировала вскоре вернуться к работе и обычной жизни, но у ослабленного организма были на это другие планы.

«Меня предупреждали о побочках, на что в дальнейшем я и ссылалась полгода, плюс заболела моя собака, бессонные ночи и переживания, проблемы с музыкальным коллективом (об этом позже), так что все казалось вполне логичным, пока не нашли реальную проблему. Я не жила, а существовала. Боли в теле, неописуемая слабость, апатия, безразличие ко всему, включая любимых людей и творчество. Я не могла выспаться, спала несколько суток подряд, но не помогало! Хотелось спать 24/7 и не видеть ни одной души, вообще», — откровенно рассказала Шульгина на своей странице в Instagram.

Дочь певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина отметила, что она проверила все витамины и сдала множество анализов, чтобы понять причину своего состояния. Но врачи утверждали — с организмом артистки все в порядке.

Анна призналась, что постоянно плакала и не могла взять себя в руки. Она могла уснуть в любом месте даже на полу. Но самое страшное случилось впереди — у певицы появилась глухота и заикание.

«Я стала заикаться, вокруг все плыло, зрачки почти всегда были расширены от стресса и смотреть в одну точку я не могла физически, как бы ни старалась, даже автомобилем управлять стало невозможно», — рассказала певица.

Шульгина перестала слышать одним ухом из-за стресса и отправилась к психотерапевту и ЛОРу. «Диагнозы поставлены: Тяжелая депрессия, ПТСР, и глухота 1 степени», — поделилась Анна.

Девушке пришлось около полугода проходить терапию и принимать антидепрессанты. Артистка отменила все запланированные выступления и записи, чтобы сконцентрироваться на своем здоровье. Спустя время Анна отмечает, что сейчас чувствует себя намного лучше и планирует скоро вернуться к работе.

«Было очень страшно и я желаю, чтобы никто и никогда такого не испытывал! Так я провела вторую половину 2021 году», — подвела итоги Шульгина.

Подписчики девушки поблагодарили ее за то, что она освещает такие важные для многих темы, как психическое здоровье.