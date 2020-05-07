Анна Семенович во время самоизоляции стала парикмахером: «Покрасим, причешем, накормим»

Анна Семенович во время самоизоляции из-за коронавируса переместилась из своей шикарной квартиры на дачу. Там артистка не теряет времени зря — она переквалифицировалась в стилиста-парикмахера.

«Покрасим, причешем, накормим. Главное — это хорошее настроение, клиент всегда прав. Запись открыта, не дорого», — пошутила Анна в социальной сети и показала, как приводит в порядок голову своей мамы.