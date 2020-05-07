passion.ru

Анна Семенович во время самоизоляции стала парикмахером: «Покрасим, причешем, накормим»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анна Семенович дома возле аквариума

Фото: Instagram

Певица поделилась забавным роликом, в котором прихорашивает маму.

Анна Семенович во время самоизоляции из-за коронавируса переместилась из своей шикарной квартиры на дачу. Там артистка не теряет времени зря — она переквалифицировалась в стилиста-парикмахера.

«Покрасим, причешем, накормим. Главное — это хорошее настроение, клиент всегда прав. Запись открыта, не дорого», — пошутила Анна в социальной сети и показала, как приводит в порядок голову своей мамы.

«Зубной щеткой, прям как раньше дома все красились так», «Анна, вы очень красивая и позитивная, всегда приятно смотреть», «Молодчина, Анечка! Заботливая дочка!», «Мастер на все руки», «Классная, очаровательная, позитивная, просто суперкрасотка, обожаю!!!», «Суперкрасотка, суперпозитивная девчонка, суперталантливая», — похвалили Анну в комментариях.

А какой талант вы открыли в себе во время самоизоляции?

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!