Анна Семенович во время самоизоляции стала парикмахером: «Покрасим, причешем, накормим»
Фото: Instagram
Анна Семенович во время самоизоляции из-за коронавируса переместилась из своей шикарной квартиры на дачу. Там артистка не теряет времени зря — она переквалифицировалась в стилиста-парикмахера.
«Покрасим, причешем, накормим. Главное — это хорошее настроение, клиент всегда прав. Запись открыта, не дорого», — пошутила Анна в социальной сети и показала, как приводит в порядок голову своей мамы.
«Зубной щеткой, прям как раньше дома все красились так», «Анна, вы очень красивая и позитивная, всегда приятно смотреть», «Молодчина, Анечка! Заботливая дочка!», «Мастер на все руки», «Классная, очаровательная, позитивная, просто суперкрасотка, обожаю!!!», «Суперкрасотка, суперпозитивная девчонка, суперталантливая», — похвалили Анну в комментариях.
А какой талант вы открыли в себе во время самоизоляции?
Фото и видео: Instagram
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