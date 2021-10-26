Анна Семенович в роковом образе и с плеткой в руках ищет мужа и отца будущего ребенка
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @ann_semenovich
В съемках эпического ролика приняли участие друзья и коллеги Анны – певец Митя Фомин и блогер Вадим Богач. Кстати, мужчины перевоплотятся в мужей главной героини клипа. Как всегда, не обошлось без юмористического сюжета.
Главная героиня – женщина средних лет, которая устала томиться одна в роскошных апартаментах и решила заманить в них красавцев. А вот с кем из них она останется, зрители увидят уже в готовой работе. Не обошлось без наручников, плетки и кляпа – певица и создатели клипа обещают, что будет много страстных сцен.
Фото: Пресс-служба
Съемки проходили под девизом: «Анна Семенович выходит замуж». Конечно же, журналисты поинтересовались: на самом ли деле певица собралась под венец, тем более в видеоработе она предстанет в свадебном платье. О личной жизни певица, как всегда, отказывается говорить, но отмечает, что находится в отношениях, а вот в каких именно – никому неизвестно.
Зато Семенович сделала сенсационное заявление – она собирается стать мамой, причем в следующем году. Певица планирует рожать сама, но, если что-то не получится, то она обязательно обратиться к суррогатной матери. Анна отметила, что в любом случае у нее скоро появится ребенок, даже если она не найдет мужа. Хотя штамп в паспорте для звезды не так уж важен.
Напомним, что съемки клипа проходят в государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские», где свои последние дни провел Владимир Ленин с супругой Надеждой Крупской. Кстати, один из эпизодов будет снят в ванной, где Владимира Ильича бальзамировали.
Фото: Пресс-служба
Сегодня Анна показала один из своих нарядов и предстала в образе доминирующей женщины с рыжим каре. Кстати, символично, что именно такая прическа и цвет волос у исполнительницы были, когда она начинала певческую карьеру и была солисткой группы «Блестящие».
«Каждый образ – это что-то нереальное. Каждый образ – это то ли мультик, то ли фильм», - отметила артистка.
Фото и видео: @ann_semenovich, пресс-служба