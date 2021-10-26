Анна Семенович в роковом образе и с плеткой в руках ищет мужа и отца будущего ребенка

В съемках эпического ролика приняли участие друзья и коллеги Анны – певец Митя Фомин и блогер Вадим Богач. Кстати, мужчины перевоплотятся в мужей главной героини клипа. Как всегда, не обошлось без юмористического сюжета.

Главная героиня – женщина средних лет, которая устала томиться одна в роскошных апартаментах и решила заманить в них красавцев. А вот с кем из них она останется, зрители увидят уже в готовой работе. Не обошлось без наручников, плетки и кляпа – певица и создатели клипа обещают, что будет много страстных сцен.