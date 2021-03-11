Анна Семенович рассказала, почему не выходит замуж — «Сплю, с кем хочу»
Фото: instagram.com/ann_semenovich
Как уточнила артистка, она не теряет надежды встретить достойного мужчину и построить с ним крепкую семью. Актриса попросила всех «советчиков» не лезть в ее жизнь с рекомендациями, когда идти под венец и рожать детей.
«Мне так интересно играть свою судьбу: любить того, кого хочу, петь песни, которые хочу, спать с тем, с кем хочу», — уточнила она. По словам Анны, она хочет зарабатывать и быть независимой, а также достигать целей.
41-летняя исполнительница назвала причину, почему бросила своего молодого человека. «Не надо ничего додумывать, просто я стала с ним несчастной, ибо терпеть не могу вранье», — сказала она. По мнению актрисы, многие ее осуждают за то, что в 40 лет женщина живет без мужа и детей. Анна подчеркнула, что она честна с собой и с этим миром. Как пишет «СтарХит», Семенович добавила, что мужчина приходит в жизнь женщины, чтобы облегчать ее, а не утяжелять.
В начале марта популярная актриса и телеведущая сообщила о расставании с молодым возлюбленным. О появлении в ее жизни парня она сообщила весной 2020 года. Тогда она провела с мужчиной период самоизоляции. Звезда не распространяла информацию о женихе и лишь однажды показала его с затылка.
Фото: Instagram/@ann_semenovich
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