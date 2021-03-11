Анна Семенович рассказала, почему не выходит замуж — «Сплю, с кем хочу»

«Мне так интересно играть свою судьбу: любить того, кого хочу, петь песни, которые хочу, спать с тем, с кем хочу», — уточнила она. По словам Анны, она хочет зарабатывать и быть независимой, а также достигать целей.

41-летняя исполнительница назвала причину, почему бросила своего молодого человека. «Не надо ничего додумывать, просто я стала с ним несчастной, ибо терпеть не могу вранье», — сказала она. По мнению актрисы, многие ее осуждают за то, что в 40 лет женщина живет без мужа и детей. Анна подчеркнула, что она честна с собой и с этим миром. Как пишет «СтарХит», Семенович добавила, что мужчина приходит в жизнь женщины, чтобы облегчать ее, а не утяжелять.

В начале марта популярная актриса и телеведущая сообщила о расставании с молодым возлюбленным. О появлении в ее жизни парня она сообщила весной 2020 года. Тогда она провела с мужчиной период самоизоляции. Звезда не распространяла информацию о женихе и лишь однажды показала его с затылка.