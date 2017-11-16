Анна Семенович рассказала, когда планирует стать мамой
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Экс-солистка «Блестящих» дала интервью, в котором поделилась мыслями о материнстве
38-летнюю Анну Семенович практически каждый год подозревают в беременности, однако до сих пор певица не стала мамой. На все вопросы журналистов о создании семьи знаменитость отшучивалась, но в недавнем интервью для телеканала RU.TV сообщила, что в следующем году планирует плотно заняться «детским» вопросом.
«В следующем году я займусь более плотно вопросом деторождения. Я не отношусь к разряду сумасшедших мамаш, которые хотят много детей. Я хочу одного, через годик», — рассказала Семенович журналистам.
Напомним, Анна не любит рассказывать о своих возлюбленных. По слухам, сердце певицы сейчас принадлежит греческому миллионеру, с которым она познакомилась во время недавнего отдыха на Крите.
Фото: instagram