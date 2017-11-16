Экс-солистка «Блестящих» дала интервью, в котором поделилась мыслями о материнстве

38-летнюю Анну Семенович практически каждый год подозревают в беременности, однако до сих пор певица не стала мамой. На все вопросы журналистов о создании семьи знаменитость отшучивалась, но в недавнем интервью для телеканала RU.TV сообщила, что в следующем году планирует плотно заняться «детским» вопросом.

«В следующем году я займусь более плотно вопросом деторождения. Я не отношусь к разряду сумасшедших мамаш, которые хотят много детей. Я хочу одного, через годик», — рассказала Семенович журналистам.