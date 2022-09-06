Анна Семенович представила коллекцию нижнего белья и купальников для женщин с аппетитными формами

Тысячи россиянок обладающих роскошными формами могут вздохнуть с облегчением в прямом смысле этого слова. Анна Семенович представила свою долгожданную коллекцию нижнего белья и купальников, адресованную женщинам с пышными размерами.

Идея создания идеального белья появилась у Анны несколько лет назад. Певица признается, что на личном опыте знает, с какими проблемами при покупке белья и купальников сталкиваются женщины с большими формами. От задумки до реализации исполнительница прошла путь почти в два года. Бельевые комплекты от Анны Семенович уже нашли своих первых покупательниц, а купальники появятся в продаже в январе 2023 года.

«Главная особенность моей коллекции белья - самая правильная поддержка большой груди, которая не только комфортна, но и выглядит красиво и соблазнительно. Женщины точно почувствуют себя богиней. Я уверена, что совместно с Dea Fiori, созданы отличное белье и купальники, которые ничем не уступают по качеству иностранным люксовым брендам. А по комфорту для большой груди, во много раз их превосходят. При этом по ценовой категории их сможет себе позволить каждая. Наши женщины и девушки в роскошными формами могут быть уверены, что будут выглядеть сногсшибательно. Убедиться в этом можно было на нашем показе», - поделилась информацией Анна Семенович.