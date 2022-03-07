Анна Семенович перечислила качества, без которых не обойтись современным девушкам

Актриса и певица Анна Семенович довольно открытая и общительная женщина. Она всегда рада высказать свое мнение на интересующие публику темы. Этот раз не стал исключением. Представители прессы решили уточнить у Анны, какими качествами, по ее мнению, должна обладать современная девушка. Исполнительница не растерялась и подробно разъяснила свою позицию.

Так, например, артистка считает, что девушка должна быть мудрой, но не слишком серьезной. Харизма и чувство юмора — вот что в тебе обязательно заметят. «Девушка должна казаться легкой и лучезарной», — добавила Анна.