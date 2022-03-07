Анна Семенович перечислила качества, без которых не обойтись современным девушкам
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Фото: instagram/ ann_semenovich
Актриса и певица Анна Семенович довольно открытая и общительная женщина. Она всегда рада высказать свое мнение на интересующие публику темы. Этот раз не стал исключением. Представители прессы решили уточнить у Анны, какими качествами, по ее мнению, должна обладать современная девушка. Исполнительница не растерялась и подробно разъяснила свою позицию.
Так, например, артистка считает, что девушка должна быть мудрой, но не слишком серьезной. Харизма и чувство юмора — вот что в тебе обязательно заметят. «Девушка должна казаться легкой и лучезарной», — добавила Анна.
«Женщины всегда были сильные. Женщина на себе несет большой груз: растит детей, рожает, создает уют», — подчеркнула Семенович. Певица считает, что именно женщина должна быть главной в доме. Однако командовать нужно так, чтобы мужчина считал себя главой семейства. «В этом и заключается наша мудрость. Мы даем мужчине возможность думать, что он сильнее. Вы хотите быть правыми или счастливыми? Я за то, чтобы быть счастливыми», — объяснила певица.
Анна Семенович не забыла поздравить всех девушек и женщин с наступающим праздником. Она пожелала дамам любви, достойного мужчину рядом и успеха в профессиональной деятельности. «Все мы, девочки, богини и красотки. Поэтому цените себя, любите и уважайте», — закончила Семенович.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru