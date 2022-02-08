Анна Семенович откровенно рассказала о пластике — что в себе изменила певица

По словам исполнительницы, она легла под нож хирурга ради того, чтобы хорошо выглядеть в новом клипе. «Я готовлю для вас совершенно бомбический музыкальный подарок и хочу представить его для вас в восхитительной форме», — добавила звезда.

Подписчики под постом поддержали любимую певицу и пожелали скорейшего выздоровления: «Молодец!!! Я тоже планирую, только чуть позже. Что ходить с комплексами, если можно их исправить», «Анютка, молодец, что решилась на операцию!!!!Скорейшего восстановления», «Смелость — не только отправиться на операцию. Смелость — рассказать об этом».

Однако были и те, кто посчитал операцию напрасной тратой денег и бессмысленным вмешательством: «Аня, а как же спорт? Это же можно было скорректировать», «Надо просто меньше кушать , и тогда не надо будет делать операции», «Смысл делать липосакцию, если жрать корытами? Через 3 месяца все точно так же будет».

Семенович ответила хейтерам, что спортом такого результата добиться не получится: «Это проблемные для многих места, и одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго. Но благодаря операции желаемый результат я увижу очень скоро».

Напомним, что Анна Семенович страдает гигантомастией. Несколько лет назад ей уже приходилось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Певица уменьшила грудь с девятого размера до пятого.