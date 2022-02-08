Анна Семенович откровенно рассказала о пластике — что в себе изменила певица
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Анна Семенович всегда славилась своими пышными формами. Однако саму артистку не устраивал ее внешний вид и она решилась на коррекцию некоторых проблемных зон. 43-летняя Семенович опубликовала пост в социальных сетях, в котором объяснила, почему приняла такое решение.
«Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольна своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук», — рассказала фолловерам певица.
В сториз Анна показала свою палату, операционную и пошаговую подготовку к липосакции. Также она познакомила подписчиков с хирургом, им оказался Сергей Свиридов.
После операции артистка вышла в сториз с перебинтованным лицом. Она была в хорошем настроении и заверила фанатов, что чувствует себя прекрасно. «Болевых ощущений нет, мне вкололи обезболивание во время операции. Сейчас поставят капельницу и, в общем-то, я оправлюсь ко сну. Сохраняю бодрость духа, позитив. Красота требует жертв», — рассказала Семенович.
Фото: instagram/ ann_semenovich
По словам исполнительницы, она легла под нож хирурга ради того, чтобы хорошо выглядеть в новом клипе. «Я готовлю для вас совершенно бомбический музыкальный подарок и хочу представить его для вас в восхитительной форме», — добавила звезда.
Подписчики под постом поддержали любимую певицу и пожелали скорейшего выздоровления: «Молодец!!! Я тоже планирую, только чуть позже. Что ходить с комплексами, если можно их исправить», «Анютка, молодец, что решилась на операцию!!!!Скорейшего восстановления», «Смелость — не только отправиться на операцию. Смелость — рассказать об этом».
Однако были и те, кто посчитал операцию напрасной тратой денег и бессмысленным вмешательством: «Аня, а как же спорт? Это же можно было скорректировать», «Надо просто меньше кушать , и тогда не надо будет делать операции», «Смысл делать липосакцию, если жрать корытами? Через 3 месяца все точно так же будет».
Семенович ответила хейтерам, что спортом такого результата добиться не получится: «Это проблемные для многих места, и одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго. Но благодаря операции желаемый результат я увижу очень скоро».
Напомним, что Анна Семенович страдает гигантомастией. Несколько лет назад ей уже приходилось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Певица уменьшила грудь с девятого размера до пятого.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press