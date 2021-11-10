Анна Семенович призналась, что встречается сразу с двумя мужчинами: «Трудно выбрать»

Личная жизнь бывшей солистки группы «Блестящие» активно обсуждается среди поклонников и недоброжелателей. Основной темой для сплетен является тот факт, что за 41 год Семенович так и ни разу не отвели под венец. Сама девушка воспринимает это с юмором и до сих пор находится в поисках того самого.

Как делится Анна, ей уже трижды делали предложение руки и сердца, однако до свадьбы так дело и не дошло. Первым из них был Даниил Мишин, с которым певица встречалась четыре года. Тогда играть свадьбу Семенович не торопилась, поэтому пара устроила ненастоящую церемонию.

«Данька был моей первой большой любовью, когда я еще занималась фигурным катанием. В спорте не приветствуется жениться и выходить замуж в юном возрасте. И мы тогда сыграли свадьбу без официальной росписи», — рассказывает Анна.

После в жизни артистки было много разных романов. Девушка даже встречалась с иностранцем на расстоянии.

«Это был гостевой брак в течение полутора лет. И меня это в тот момент очень устраивало. Ты никому ничего не должен, ты не отчитываешься, получаешь подарки. Гостевой брак и свободные отношения — это по большому счету одно и то же. На тот момент мне хотелось веселья и радости, и я это получала», — вспоминает Анна.

Сейчас же Семенович относится к отношениям с мужчинами гораздо серьезнее и, как она заявила на шоу, даже готова к рождению детей. На данный момент в жизни экс-фигуристки присутствуют двое мужчин.

«У меня есть пара претендентов. Они не из шоу-бизнеса. Один наглый молодой бизнесмен пробивается ко мне, второй — тоже бизнесмен, но постарше, поинтеллигентнее. Пока я склоняюсь в сторону старшего, но молодой очень настырный. Кто знает, как закрутит меня...», — откровенно рассказывает она Иде Галич.

Однако ничего лишнего на такой стадии взаимоотношений Анна своим ухажерам не позволяет.

«У нас пока с ними такие походы в рестораны, мы на стадии ухаживаний. Они очень разные. Трудно выбрать. Секса еще не было ни с одним, ни со вторым», — отмечает экс-фигуристка.