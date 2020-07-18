Анна Семенович – о критике в Сети: «Я не просила вашего совета»

40-летняя Анна Семенович регулярно подвергается критическим нападкам пользователей Сети. Чаще всего певица игнорирует недовольные высказывания хейтеров, но, по всей видимости, даже ее терпению пришел конец. Одна из недавних публикаций в блоге артистки спровоцировала очередную волну хейта, в ответ на которую Анна не смогла промолчать. «Кто-то мне советует похудеть, кто-то — поменять образ, кому-то не нравится мой смех и большая грудь. Но вот, что я вам скажу: во-первых, я не просила вашего совета, во-вторых, пока вы не поймёте, что в этой жизни надо менять только себя, а не строчить мерзкие комменты под постами счастливых людей, вы так и будете только хейтерами! А я так и останусь — успешной, любимой, востребованной, желанной и красивой женщиной, которую люди приглашают выступать на свои праздники и получают от этого огромное удовольствие. А все потому, что я никого не осуждаю, а дарю радость и добро всем окружающим. Вот так, мои дорогие хейтеры, ваша критика до меня не доходит, я чувствую себя счастливой и моя фигура очень нравится мне, а главное — моему мужчине. Большое спасибо моим адекватным подписчикам, я вам очень благодарна за вашу защиту, вы мои самые любимые ПОЗИТИВЩИКИ. Всем хорошего дня в любви и гармонии», — написала Семенович.