Анна Седокова высказалась против естественного старения и призналась в уколах ботокса

«По дороге к косметологу увидела новое фото Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор. И я сейчас наберусь духа и все же это напишу. Лицо Кэмерон, ее глаза и лоб, все было в ... морщинах. Фух, сказала. Я не хочу красиво стареть. Извините. Прочитала несколько статей на тему того, что она отказалась от инъекций и не хочет выглядеть как в молодости. Подумала, насколько нужно быть уверенной в себе, чтобы принять такое решение. Вы представляете, она каждый день встречает людей, которые ее постоянно сравнивают с версией 2000 года. Ведь фильмы так просто взять и пересмотреть сейчас. А вот молодость не пересмотришь», — высказалась Анна в своем Instagram.

Седокова отметила, что очень часто получает нелестные комментарии от людей о том, что она выглядит уже не так хорошо, как в 2002 году, когда ей было 20 лет.

«Я не хочу принимать свои морщины, как часть себя. Не хочу принимать свой жирок на бочках. Не хочу принимать свои плохие привычки. Я хочу их исправить. И да, я делаю уколы красоты. Уж простите меня за мою не натуральность. Тушь для глаз тоже не Бог создал. И не потому что я боюсь старости. Просто я не люблю свои морщины и имею право их не любить! И честно сказать, с ботоксом мне намного легче себя принимать такой, как я есть», — добавила певица.