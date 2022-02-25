Анна Седокова впервые поделилась, с какими трудностями столкнулась после рождения сына
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @annasedokova
39-летняя Анна Седокова – мама троих детей: Алины, Моники и Гектора. Новость о третьей беременности стала неожиданностью не только для СМИ, но и для поклонников певицы. Лишь спустя 5 лет стало понятно, почему звезда не делилась с аудиторией этой трогательной новостью. Последняя беременность, в отличие от первых двух, прошла не так гладко. Мальчик появился на свет 8 апреля 2017 года, но свои первые дни жизни провел не рядом с мамой, а в специальном изоляторе для недоношенных детей. После рождения сына Анна долгое время переживала и не могла прейти в себя. Она не стала делиться своим горем с поклонниками, потому что не хотела поднимать волну ложных слухов и предположений.
«Когда Гектор появился, мы четыре дня были в больнице. Его мне не отдали. Он находился в специальном изоляторе для недоношенных и проблемных малышей. Лежал в кубе, я могла только смотреть на него. Мы с детьми по очереди приходили и проверяли ребенка. Было очень страшно», — поделилась бывшая участница группы «ВИА Гра» с подписчиками в Instagram.
К слову, сейчас со здоровьем малыша все в порядке.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru