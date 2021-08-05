Анна Седокова рассказала про отношения с бывшим мужем, который отобрал у нее дочь

«Мы стараемся, чтобы все было спокойно. Каждый из нас пережил слишком много боли. Воспитывать ребенка на расстоянии невозможно. Надо просто с этим смириться. Ты зависишь от звонка, от Интернета, от того, есть ли Wi-Fi. Да и давайте скажем честно: ребенку не так интересно смотреть в телефон, говорить по телефону, что-то рассказывать. Это сложно, но мы стараемся: учим вместе уроки, читаем книги, общаемся», – рассказывает певица.

Сама она живет с баскетболистом Янисом Тиммой, и воспитывает других детей от предыдущих отношений, дочь Алину и сына Гектора.