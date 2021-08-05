Анна Седокова рассказала про отношения с бывшим мужем, который отобрал у нее дочь
Анна Седокова в интервью изданию Hello! рассказала о непростых отношениях со своим супругом Максимом Чернявским. Он является отцом ее дочери Моники, которую забрал у матери – она живет вместе с ней в США. Общаться с девочкой ей удается нечасто.
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Фото: @annasedokova
«Мы стараемся, чтобы все было спокойно. Каждый из нас пережил слишком много боли. Воспитывать ребенка на расстоянии невозможно. Надо просто с этим смириться. Ты зависишь от звонка, от Интернета, от того, есть ли Wi-Fi. Да и давайте скажем честно: ребенку не так интересно смотреть в телефон, говорить по телефону, что-то рассказывать. Это сложно, но мы стараемся: учим вместе уроки, читаем книги, общаемся», – рассказывает певица.
Сама она живет с баскетболистом Янисом Тиммой, и воспитывает других детей от предыдущих отношений, дочь Алину и сына Гектора.
Она признается, что Янис Тимма – прекрасный отец и очень заботится о ее детях:
«Он принимает участие в воспитании детей, мы же семья. Но роль плохого полицейского я беру на себя по одной простой причине — маме все простят. Нет ни одного человека, который бы сердился на маму за то, что она заставляла доедать суп или делать уроки. Этот совет мне когда-то дала моя бывшая свекровь — строгой в семье должна быть мама, особенно в таких семьях, где муж мамы — не папа детей».
Фото: Instagram Анны Седоковой
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