Анна Седокова призвала женщин «отстать» от бывших мужей и не требовать с них алименты
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Фото: Instagram @annasedokova
Исполнительница хита «Шантарам» в своем Instagram-аккаунте устроила интерактив, где отвечала на вопросы подписчиц. Одна из женщин пожаловалась певице на то, что ее экс-супруг не помогает ей финансово в воспитании их общей дочери и даже не поздравляет девочку с днем рождения. На что Седокова ответила достаточно резко.
Певица заявила, что никогда не ждала никакой поддержки от отцов своих детей и всегда надеялась лишь на саму себя. «Отстаньте вы от бывших отцов. Я испытываю исключительно благодарность. Никогда ничего не просила, не требовала, не хотела. Не понимаю женщин, которые тянут алименты, судятся, мутят воду. Живите своей жизнью», — высказала свое мнение Анна.
У самой исполнительницы хита «Не могу» трое детей, рожденных от трех разных мужчин. В первом браке с футболистом Валентином Белькевичем знаменитость родила дочь Алину. Следующий союз с бизнесменом Максимом Чернявским подарил Анне девочку Монику, которую после развода супруг по решению суда забрал в США и не разрешал Седоковой контактировать с ребенком долгие годы. В последующих отношениях певица родила сына Гектора от Артема Комарова, с которым также рассталась вскоре после появления на свет мальчика.
На данный момент 38-летняя теледива замужем за баскетболистом Янисом Тиммой.
Фото: Instagram, Global Look press