Анна Седокова призвала женщин «отстать» от бывших мужей и не требовать с них алименты

Исполнительница хита «Шантарам» в своем Instagram-аккаунте устроила интерактив, где отвечала на вопросы подписчиц. Одна из женщин пожаловалась певице на то, что ее экс-супруг не помогает ей финансово в воспитании их общей дочери и даже не поздравляет девочку с днем рождения. На что Седокова ответила достаточно резко.

Певица заявила, что никогда не ждала никакой поддержки от отцов своих детей и всегда надеялась лишь на саму себя. «Отстаньте вы от бывших отцов. Я испытываю исключительно благодарность. Никогда ничего не просила, не требовала, не хотела. Не понимаю женщин, которые тянут алименты, судятся, мутят воду. Живите своей жизнью», — высказала свое мнение Анна.