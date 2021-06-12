Анна Седокова призналась, что содержит молодого супруга
Певица поделилась с ведущим шоу, Стасом Ярушиным, что сейчас у нее период, когда она «должна переехать за мужем в другую страну». Название команды, за которую совсем скоро будет играть Янис — Анна не раскрыла, сославшись на спортивную этику. А на вопрос, правда ли, что сейчас Анна содержит своего мужа, добавила: «Вы должны выходить за того человека, с которым, даже если год ему не будут платить зарплату, вы все-равно будете с ним вместе. Сейчас этот момент очень проявляется. Вы должны любить его без зарплаты».
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Фролов Михаил| Комсомольская правда | East News
Но приоткрыла причину ухода Яниса из «Химок», намекнув на «некрасивую историю».
Еще певица поделилась, как они познакомились с супругом: в тот период, она открывала бар, который закрылся очень быстро, но именно там они и встретились впервые, хотя песни 38-летней Анны Седоковой, 28-летний Янис, слушал, когда был мальчиком.
Фото и видео: Рамблер, East News, Global Look press Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram