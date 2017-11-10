Закрытая презентация прошла в одном из московских ресторанов.

Вечером 16 ноября Анна Седокова представила друзьям и поклонникам свой новый альбом «На воле». В этом альбоме певица выступила не только исполнителем, но и автором песен.

Поддержать исполнительницу в этот день пришли близкие друзья — Наталья Рудова, Варда Мартиросян, Виктория Десятникова. Кроме того, среди гостей мероприятия был замечен солист MBAND Анатолий Цой.

Кроме уже знакомых слушателям треков певица впервые исполнила песни, вошедшие в альбом «На воле».