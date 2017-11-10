Анна Седокова представила новый сольный альбом «На воле»
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Закрытая презентация прошла в одном из московских ресторанов.
Вечером 16 ноября Анна Седокова представила друзьям и поклонникам свой новый альбом «На воле». В этом альбоме певица выступила не только исполнителем, но и автором песен.
Поддержать исполнительницу в этот день пришли близкие друзья — Наталья Рудова, Варда Мартиросян, Виктория Десятникова. Кроме того, среди гостей мероприятия был замечен солист MBAND Анатолий Цой.
Кроме уже знакомых слушателям треков певица впервые исполнила песни, вошедшие в альбом «На воле».
Послушать и скачать новый альбом Анны Седоковой можно будет уже 20 ноября, когда он появится на всех цифровых площадках.
Фото: пресс-служба