Закрытая презентация прошла в одном из московских ресторанов.

Вечером 16 ноября Анна Седокова представила друзьям и поклонникам свой новый альбом «На воле». В этом альбоме певица выступила не только исполнителем, но и автором песен.

Презентация нового альбома Анны Седоковой

Поддержать исполнительницу в этот день пришли близкие друзья — Наталья Рудова, Варда Мартиросян, Виктория Десятникова. Кроме того, среди гостей мероприятия был замечен солист MBAND Анатолий Цой.

Кроме уже знакомых слушателям треков певица впервые исполнила песни, вошедшие в альбом «На воле».

Анна Седокова

Послушать и скачать новый альбом Анны Седоковой можно будет уже 20 ноября, когда он появится на всех цифровых площадках.

Фото: пресс-служба