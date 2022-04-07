Анна Седокова пожаловалась на следы тяжелой болезни: «Научусь с этим жить»

Анна Седокова рассказала поклонникам, что мучается от сильной аллергической реакции. При малейшем стрессе ее тело покрывается сыпью. В личном блоге артистка опубликовала снимок, на котором хорошо видны пятна на теле.

«Когда-нибудь я удалю это фото со словами: «Вот теперь все закончилось». Я могла бы добавить и «теперь я счастлива», но это вряд ли. Потому что я уже буду знать, что слово «теперь» не имеет силы. Сейчас я принимаю то, что со мной происходит. Да, я такая. Да, я леопард. Но я научусь с этим жить, не ненавидя мое тело, а принимая», — разоткровенничалась звезда.