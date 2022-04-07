Анна Седокова пожаловалась на следы тяжелой болезни: «Научусь с этим жить»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Анна Седокова рассказала поклонникам, что мучается от сильной аллергической реакции. При малейшем стрессе ее тело покрывается сыпью. В личном блоге артистка опубликовала снимок, на котором хорошо видны пятна на теле.
«Когда-нибудь я удалю это фото со словами: «Вот теперь все закончилось». Я могла бы добавить и «теперь я счастлива», но это вряд ли. Потому что я уже буду знать, что слово «теперь» не имеет силы. Сейчас я принимаю то, что со мной происходит. Да, я такая. Да, я леопард. Но я научусь с этим жить, не ненавидя мое тело, а принимая», — разоткровенничалась звезда.
Фото: Соцсети
На пути к полному принятию себя и собственного тела Седоковой сильно помог пример Ксении Безугловой. Девушка попала в ДТП, после которого оказалась в инвалидном кресле. Она посоветовала певице понять, что по-другому уже не будет и научиться с этим жить.
Подписчики поддержали любимую исполнительницу в комментариях: «Аня, ты красавица! Как внешне, так и внутренне», «Ты прекрасна», «Необыкновенная женщина».
Фото: Global Look Press, соцсети