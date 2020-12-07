Анна Седокова появилась в шикарном образе в голубом костюме и с конским хвостом
Фото: www.instagram.com/annasedokova/
Звезда «золотого трио» «Виа Гры» Анна Седокова покорила своих поклонников новым горячим образом. Певица надела эффектный голубой костюм, и появилась с новой прической — собрала волосы в высокий конский хвост. Образ дополнили крупные яркие серьги.
В подписи к посту Анна заинтриговало поклонников и пообещала вечером всех удивить:
«2 дня до большой премьеры "Привязана к тебе". 2 дня. А кажется вечностью. Сотни сториз и тик-токов. Всего 22 секунды, а уже столько слов в директ и комментариев, которые попадают в самое сердце. Я поделюсь с тобой самым-самым. И мне не страшно. Потому что от своего страха нельзя убегать, его нужно атаковать. Сегодня вечером я вас удивлю. Спасибо, что со мной».
Поклонники отметили, что ждут с нетерпением и восхищаются новым образом Анны:
«Космическая просто!», «Самая лучшая, очень ждем», «Классный прикид и фотка и сама», «Шикарный лук, Miss Anna Sedokova», «Ань, ну какая вы обаяшка, редко в нашей эстраде», «Анечка, очень красивая! Безумно милая», «Красивая дамочка».
Фото и видео: Instagram Анны Седоковой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!