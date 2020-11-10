«Вылитая Моника Белуччи в молодости»: Анна Седокова показала идеальную фигуру в черном платье на бретелях

Поклонники артистки пришли в восторг от лаконичного, но чувственного фото:

«Вы так похожи здесь на Монику Беллуччи, в ее пик молодости)», «Вы прям озвучили мои мысли последних дней», «Аня, ты — супер! Помню тебя еще с тех времен... ты думаешь, все проходит», «Что ни день, то сенсация))) Каждый мочит как хочет», «Боже, какая вы очаровательная», «Чертовски хороша», «Даже не скажешь, что человеку 37 лет», «Ну просто вылитая Моника Беллуччи», «Сначала подумала, что это Моника Беллуччи фото выложила», «Да. С годами эта девушка становится только лучше. Самая крутая и талантливая в «ВИА Гре». Остальные потерялись», «Мозги тоже есть у каждой, но не все умеют ими пользоваться», «Вот недавно вы спрашивали, почему на вас подписаны. Вот поэтому))) Вас куры сейчас заклюют за эту подпись», «Это точно. Но дур любят больше, чем умных почему-то. Необъяснимый факт».