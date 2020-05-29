Анна Седокова показала фигуру в лаконичном купальнике и нарвалась на критику: «Видим располневшую женщину»
Фото: Instagram
Анна Седокова поделилась с подписчиками пикантной фотографией. Певица, обладающая шикарными формами, опубликовала фото в лаконичном черном купальнике.
«Вы ничего не видели. Да?», — игриво подписала она фото.
«Кроме располневшей женщины, ничего больше и не видели», — тут же «напал» на экс-«ВИА Гру» хейтер. Но Анна не растерялась и резко ответила ему: «Это был тест на м...ка ! Кто видел, тот м...к. Поздравляю, вы его прошли».
На защиту любимой певицы встали и поклонники: «Я лично увидел прекрасную девушку», «Так говорят худенькие мальчики с кучей комплексов», «Очередной закомплексованный мужик», «Что за наглость писать такие слова, как бы ничего что Анна мама троих детей и выглядит замечательно», — написали в комментариях.
Днем ранее отвечая на вопрос подписчиков, в каком весе Анна чувствует себя комфортнее всего, она ответила, что в любом: и когда была очень худой и когда набрала 10 кг. «Все зависит от настроения и уверенности человека. Есть много несчастных худых женщин», — отметила она.
Во время самоизоляции Анна Седокова провела прямой эфир с психологом Никой Набоковой. Анна посетовала, что часто слышит в свой адрес нелестные выражения о весе. Ника ответила, что люди подобными нападками пытаются выразить собственные комплексы.
Фото и видео: Instagram
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