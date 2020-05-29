Анна Седокова показала фигуру в лаконичном купальнике и нарвалась на критику: «Видим располневшую женщину»

«Кроме располневшей женщины, ничего больше и не видели», — тут же «напал» на экс-«ВИА Гру» хейтер. Но Анна не растерялась и резко ответила ему: «Это был тест на м...ка ! Кто видел, тот м...к. Поздравляю, вы его прошли».

На защиту любимой певицы встали и поклонники: «Я лично увидел прекрасную девушку», «Так говорят худенькие мальчики с кучей комплексов», «Очередной закомплексованный мужик», «Что за наглость писать такие слова, как бы ничего что Анна мама троих детей и выглядит замечательно», — написали в комментариях.