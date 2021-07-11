Анна Седокова ответила на обвинения Ирины Меладзе: «Было сложно все это пережить»
Экс-супруга Валерия Меладзе Ирина в интервью на шоу «Судьба человека» намекнула, что одна из участниц группы «ВИА Гра» проявляла личный интерес к продюсеру коллектива Константину, несмотря на то, что он был женат. Ирина отметила, что эта девушка сейчас является «многодетной матерью», тем самым указав на Анну Седокову.
Бывшая участница группы прокомментировала возможные обвинения. «Я бы попросила Ирине все же назвать имя девушки, так как, надеюсь нехотя, она все же нанесла удар и по моим детям, и по моей семье», — заявила певица.
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Фото: Global Look Press
38-летняя артистка написала автобиографичную книгу, в которой рассказала о времени участия в группе, но указала там далеко не все подробности.
Певица намекнула, что правда когда-нибудь выльется наружу, но она никак не хочет быть причастной к этому конфликту.
«Прошло 10 лет, все в прошлом, но это не точно. У группы «ВИА Гра» было много красивых песен и красивая картинка, но за ней стоит много боли. Мне очень долго было сложно все это пережить, думаю другим женщинам было сложнее. Мне искренне жаль, что все это со всеми нами произошло», — добавила Седокова.
Фото и видео: Global Look Press
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