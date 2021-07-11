Анна Седокова ответила на обвинения Ирины Меладзе: «Было сложно все это пережить»

Экс-супруга Валерия Меладзе Ирина в интервью на шоу «Судьба человека» намекнула, что одна из участниц группы «ВИА Гра» проявляла личный интерес к продюсеру коллектива Константину, несмотря на то, что он был женат. Ирина отметила, что эта девушка сейчас является «многодетной матерью», тем самым указав на Анну Седокову.

Бывшая участница группы прокомментировала возможные обвинения. «Я бы попросила Ирине все же назвать имя девушки, так как, надеюсь нехотя, она все же нанесла удар и по моим детям, и по моей семье», — заявила певица.