Анна Седокова гневно осадила хейтеров: «Найдите вещи поважнее, чем гадить в чужих домах»

Анна Седокова проводит время в самоизоляции со своим возлюбленным, баскетболистом Янисом Тиммой. На днях певица поделилась очень чувственным снимком с любимым мужчиной, однако столкнулась с волной критики от возмущенных подписчиков, переполнившей ее чашу терпения. «Каждый раз, когда некто в комментах пишет - «на вас же дети смотрят, мне хочется спросить: «а что ваши дети делают в инстаграм?». Почему вы всучили своему ребёнку телефон в руки вместо того, чтобы с ним играть, развивать его. Он заходит на страницу к чужой ему девушке и ищет счастья там?

Не нужно перекладывать воспитание своих детей на мои плечи. Ваши дети должны брать пример с своих родителей, а если мама сидит круглосуточно и строчит комменты в инсте, то это не мои проблемы. Это, извините, ваши», — гневно осадила певица хейтеров.