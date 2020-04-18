Анна Седокова гневно осадила хейтеров: «Найдите вещи поважнее, чем гадить в чужих домах»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Анны Седоковой
Анна Седокова проводит время в самоизоляции со своим возлюбленным, баскетболистом Янисом Тиммой. На днях певица поделилась очень чувственным снимком с любимым мужчиной, однако столкнулась с волной критики от возмущенных подписчиков, переполнившей ее чашу терпения. «Каждый раз, когда некто в комментах пишет - «на вас же дети смотрят, мне хочется спросить: «а что ваши дети делают в инстаграм?». Почему вы всучили своему ребёнку телефон в руки вместо того, чтобы с ним играть, развивать его. Он заходит на страницу к чужой ему девушке и ищет счастья там?
Не нужно перекладывать воспитание своих детей на мои плечи. Ваши дети должны брать пример с своих родителей, а если мама сидит круглосуточно и строчит комменты в инсте, то это не мои проблемы. Это, извините, ваши», — гневно осадила певица хейтеров.
«Впервые за все время мое в инсте я отвечаю на хамские комменты. Чувство странное. Но больше я не планирую прощать у меня на странице высказывания мадам, которые пытаются повысить свою социальную значимость за счёт унижения других. У вас есть кухни, подружки, мужики свои. Чешите с ними свои языки. Учить меня? Вот я сейчас учусь. Вот человек заработал 500 млн сейчас, вот человек в совершенстве владеет 10 языками. Вот человек каждый день помогает обездоленным и бедным, отдаёт последнее. Я с радостью буду учиться. Но почему эти люди не заходят ко мне с нравоучениями и порицаниями? Потому что у них есть вещи намного поважнее. Найдите себе вещи поважнее, чем гадить в чужих домах. И отпишитесь, наконец-то от того, что вас раздражает. И да. Идите к черту, там все друг друга обсуждают и занимаются пустозвонством», — подытожила Анна.
А вы согласны с Анной Седоковой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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