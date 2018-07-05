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Анна Седокова будет платить бывшему мужу баснословные алименты из-за откровенных фото в Сети

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Анны Седоковой

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При лишении права воспитывать дочь певице придется лишиться и части дохода.

Ситуация с возможным лишением Анны Седоковой родительских прав на младшую дочь получила развитие. Если адвокатам певицы не удастся полюбовно решить вопрос с Максимом Чернявским, их клиентке придется платить бывшему мужу баснословные алименты, передают российские СМИ.

Сейчас Анна пытается добиться разрешения видеть Монику и провести с ней летние каникулы. Но папа 6-летней девочки опасается, что бывшая жена может похитить его дочь. Девочка живет вместе с папой в США и не может выезжать за пределы штата Калифорния.

Сегодня в распоряжении сотрудников канала Super оказалась переписка адвокатов сторон. Из нее следует, что при плохом развитии ситуации и лишении Анны родительских прав (чему могут поспособствовать окровенные фото и видео в соцсетях артистки), алименты, которые она будет выплачивать опекуну ее дочери, будут высчитываться исходя из суммы, которую Анна получает за свою работу — «исходя из ее значительного дохода в сфере развлечений».

Фото: instagram

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