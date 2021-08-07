Анна Плетнева потратила на отдых в Турции 1 миллион рублей
Анна и Варвара выбрали для отдыха один из самых дорогих пятизвездочных отелей. Стоимость номера за сутки выходит около 120 тысяч рублей, по сообщениям «Дни.ру».
Получается, что за неделю отпуска артистке пришлось отдать около 900 тысяч только за проживание. Если добавить к этому личные расходы матери и дочери, то сумма явно превысит один миллион рублей.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dusya_star/Instagram
Дочь певицы Варвара уже несколько лет живет отдельно от матери заграницей, видятся родственницы не часто поэтому по возможности, проводят каникулы вместе.
Девушка несколько лет училась во Франции, а на данный момент проживает в столице Швейцарии – Женеве.
Напомним, что всего у певицы Анны Плетневой трое детей. Варвара родилась в первом браке в 2003 году. А от второго мужа бизнесмена Кирилла Сырова у артистки появилась дочь Мария (в 2006 году) и сын Кирилл (в 2009 году).
Фото и видео: Instagram
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