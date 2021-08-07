Анна Плетнева потратила на отдых в Турции 1 миллион рублей

Анна и Варвара выбрали для отдыха один из самых дорогих пятизвездочных отелей. Стоимость номера за сутки выходит около 120 тысяч рублей, по сообщениям «Дни.ру».

Получается, что за неделю отпуска артистке пришлось отдать около 900 тысяч только за проживание. Если добавить к этому личные расходы матери и дочери, то сумма явно превысит один миллион рублей.