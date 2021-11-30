Анна Нетребко с мужем устроили дефиле в зимнем family look в мехах

И хоть погода в Италии значительно отличается от снежных метелей, одолевших Россию, Анна Нетребко не забывает свои корни, а потому выбирает максимально теплые варианты одежды и особенно часто предпочитает наличие меха. Из-за которого у нее, кстати, неоднократно возникали конфликты с подписчиками ее аккаунта в Instagram — певицу обвиняли в жестоком отношении к животным. Ответ на претензии к ее персоне у Анны был короток и ясен. «Я ношу натуральный мех, кожу и ем мясо», — заявила она тогда аудитории и закрыла для себя эту тему.

И вот на этот раз она вместе со своим мужем вышла на прогулку по уже украшенной к Рождеству столице моды. Наряд Анны также был подобран со вкусом. Народная артистка РФ выбрала черное пальто с массивным меховым воротом и нашивкой сбоку в виде бутона розы, добавив к нему сумочку коричневого оттенка, красный берет и перчатки того же цвета, в качестве аксессуаров.