Анна Нетребко с мужем устроили дефиле в зимнем family look в мехах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @yusif_eyvazov_official
И хоть погода в Италии значительно отличается от снежных метелей, одолевших Россию, Анна Нетребко не забывает свои корни, а потому выбирает максимально теплые варианты одежды и особенно часто предпочитает наличие меха. Из-за которого у нее, кстати, неоднократно возникали конфликты с подписчиками ее аккаунта в Instagram — певицу обвиняли в жестоком отношении к животным. Ответ на претензии к ее персоне у Анны был короток и ясен. «Я ношу натуральный мех, кожу и ем мясо», — заявила она тогда аудитории и закрыла для себя эту тему.
И вот на этот раз она вместе со своим мужем вышла на прогулку по уже украшенной к Рождеству столице моды. Наряд Анны также был подобран со вкусом. Народная артистка РФ выбрала черное пальто с массивным меховым воротом и нашивкой сбоку в виде бутона розы, добавив к нему сумочку коричневого оттенка, красный берет и перчатки того же цвета, в качестве аксессуаров.
Ее супруг в плане оттенков был более сдержан. Азербайджанский оперный певец предпочел джинсы светло-серого цвета и удлиненную куртку с меховыми вставками в светло-коричневых и черных оттенках. Однако, добавить немного цвета не отказался и вдохновился образом Анны, выбрав шапку с красным верхом и того же цвета чехол для телефона.
Фото: Instagram