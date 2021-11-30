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Анна Нетребко с мужем устроили дефиле в зимнем family look в мехах

50-летняя оперная певица поделилась кадрами, сделанными во время прогулки по одной из центральных улиц Милана, со своим супругом — 44-летним Юсифом Эйвазовым. Пара показала, как утепляется в период заморозков.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отмечают годовщину свадьбы

Фото: Instagram @yusif_eyvazov_official

И хоть погода в Италии значительно отличается от снежных метелей, одолевших Россию, Анна Нетребко не забывает свои корни, а потому выбирает максимально теплые варианты одежды и особенно часто предпочитает наличие меха. Из-за которого у нее, кстати, неоднократно возникали конфликты с подписчиками ее аккаунта в Instagram — певицу обвиняли в жестоком отношении к животным. Ответ на претензии к ее персоне у Анны был короток и ясен. «Я ношу натуральный мех, кожу и ем мясо», — заявила она тогда аудитории и закрыла для себя эту тему.

И вот на этот раз она вместе со своим мужем вышла на прогулку по уже украшенной к Рождеству столице моды. Наряд Анны также был подобран со вкусом. Народная артистка РФ выбрала черное пальто с массивным меховым воротом и нашивкой сбоку в виде бутона розы, добавив к нему сумочку коричневого оттенка, красный берет и перчатки того же цвета, в качестве аксессуаров.

Ее супруг в плане оттенков был более сдержан. Азербайджанский оперный певец предпочел джинсы светло-серого цвета и удлиненную куртку с меховыми вставками в светло-коричневых и черных оттенках. Однако, добавить немного цвета не отказался и вдохновился образом Анны, выбрав шапку с красным верхом и того же цвета чехол для телефона.

Фото: Instagram

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