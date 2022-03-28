Анна Нетребко решила сделать перерыв в работе после череды неприятных инцидентов

Анна Нетребко сделала важное заявление. По словам певицы, она хочет сделать паузу в работе на несколько месяцев. Звезда приняла решение отправиться в путешествие и отдохнуть после выяснения отношений с лейблами.

В личном блоге Анна сообщила подписчикам, что в ближайшее время не будет выходить на сцену. «Скоро я вернусь к работе, но пока меня туда не тянет. И в эти пару свободных месяцев я побываю в местах, в которых еще не была», — написала звезда.