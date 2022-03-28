Анна Нетребко решила сделать перерыв в работе после череды неприятных инцидентов
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Анна Нетребко сделала важное заявление. По словам певицы, она хочет сделать паузу в работе на несколько месяцев. Звезда приняла решение отправиться в путешествие и отдохнуть после выяснения отношений с лейблами.
В личном блоге Анна сообщила подписчикам, что в ближайшее время не будет выходить на сцену. «Скоро я вернусь к работе, но пока меня туда не тянет. И в эти пару свободных месяцев я побываю в местах, в которых еще не была», — написала звезда.
На данный момент артистка находится одной из стран Ближнего востока. Анна не стала уточнять, где именно она проводит свой отпуск. Подписчики поддержали любимую исполнительницу в ее решении и написали подбадривающие комментарии: В мире все сыпуче, все шатко, как пески, но вы стойкая и талантливая женщина», «Они еще умолять будут вас вернуться», «Вдохновения и душевной гармонии вам».
Фото: Global Look Press, Getty Images, Face to face