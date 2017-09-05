Знаменитая оперная певица стала гостьей Сергея Майорова в программе «Однажды…»

Имя российской оперной певицы Анны Нетребко без преувеличения известно по всему миру. Постановки с ее участием с огромным неизменным успехом идут на мировых концертных сценах, а в СМИ обсуждают баснословные доходы обладательницы лирико-драматического сопрано. Накануне Анна стала гостьей программы «Однажды…» с Сергеем Майоровым, в которой рассказала правду о своих заработках. «В СМИ писали, будто я заработала семь с половиной миллионов долларов за год, но это абсолютная неправда. Не знаю, откуда они взяли подобные цифры. Честно сказать, у меня нет таких денег, если продать всю недвижимость, все, что у меня есть, может и выйдет около данной суммы. Однако я не могу распрощаться с квартирами в Нью-Йорке и Вене, так как они куплены в рассрочку на 30 лет», — прокомментировала слухи звезда мировой оперы.

Кадр из передачи

Как признается Анна, в 90-е годы, когда она училась в Санкт-Петербургской консерватории, после занятий ей приходилось подрабатывать уборщицей в Мариинском театре: «Были жуткие деревянные швабры и грязные вонючие тряпки. Мы мыли вход, где все люди ходили, оставляли грязь, песок и воду, и мы черпали это совками в ведра. Это нужно было успеть делать быстро, за время первого акта, а иногда первый акт длится 20 минут... И сквозняк гулял туда-сюда, туда-сюда. Неприятная работа была, конечно».

По словам Анны, она совершенно не умеет экономить и вести финансовый учет. Поэтому деньгами в семье заведует супруг певицы и ее коллега по сцене Юсиф Эйвазов. Анна с удовольствием рассказывает о своем муже: «Он очень заботливый человек, обожает Тьяго, моего сына, постоянно заваливает меня подарками. Юсифу нравится, когда я ношу красивые украшения. В результате у меня скопился целый сундук драгоценностей от него». Стоит отметить, что, несмотря на то, что Тьяго очень тяжело идет на контакт с окружающими (у ребенка была диагностирована одна из форм аутизма), он быстро нашел общий язык с Юсифом, который называет мальчика главным человеком в своей жизни.

Кадр из передачи

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Сен 5 2017 в 11:30 PDT

Напомним, Анна Нетребко — активный пользователь Instagram. Певица делится в блоге фотографиями и видеороликами из жизни своей семьи.