Анна Нетребко рассказала о смерти отца: «Никогда нельзя быть к этому готовым»

Поклонники и коллеги поддержали звезду в ее горе и выразили ей соболезнования.

Ранее стал известен еще один факт из жизни оперной певицы, а также ее супруга и коллеги Юсифа Эйвазова. В интервью он признался, что он и Анна очень хотели бы иметь общих детей. Пара вместе воспитывает сына Анны от предыдущих отношений, а вот совместного наследника завести не получилось.

«Мы пробовали разные способы, не получилось. Так бывает. Мне предлагали разные варианты — суррогатное материнство, но я не хочу ребенка от другой женщины», — раскрыл певец.