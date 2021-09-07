Анна Нетребко рассказала о смерти отца: «Никогда нельзя быть к этому готовым»
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Фото: @anna_netrebko_yusi_tiago
Оперная певица Анна Нетребко поделилась с поклонниками личной трагедией — она потеряла отца. В Instagram звезда опубликовала слова любви и благодарности своему родителю.
«Никогда нельзя быть готовым к потере близкого человека, даже если знаешь, что это все равно произойдет… а тем более если это твой родной и любимый отец... Папа… спасибо тебе за все! Ты прожил прекрасную долгую и счастливую жизнь! Ты воспитал детей и внуков, которые тебя обожают, у тебя самые лучшие в мире друзья, многих из которых ты уже похоронил… Город Краснодар гордится многочисленными зданиями, построенными по твоим изысканиям! Ты настоящий пример, каким должен быть настоящий русский человек, и я горжусь тобой», — рассказала звезда в своем личном блоге.
Поклонники и коллеги поддержали звезду в ее горе и выразили ей соболезнования.
Ранее стал известен еще один факт из жизни оперной певицы, а также ее супруга и коллеги Юсифа Эйвазова. В интервью он признался, что он и Анна очень хотели бы иметь общих детей. Пара вместе воспитывает сына Анны от предыдущих отношений, а вот совместного наследника завести не получилось.
«Мы пробовали разные способы, не получилось. Так бывает. Мне предлагали разные варианты — суррогатное материнство, но я не хочу ребенка от другой женщины», — раскрыл певец.
Фото: Instagram