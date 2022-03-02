Анна Нетребко впервые отреагировала на слухи о своем увольнении из Ла Скала: «Не несите ерунду»

Также певица назвала причину, по которой Баварская опера приняла решение разорвать контракт с ней. По словам Нетребко, руководство оперы прекратило сотрудничать с ней из-за фотографии с Валерием Гергиевым.

Напомним, что ранее Гергиева отстранили от должности главного дирижера Венского филармонического оркестра. Отныне это место занимает Янник Незе-Сеген.