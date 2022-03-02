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Анна Нетребко впервые отреагировала на слухи о своем увольнении из Ла Скала: «Не несите ерунду»

1 марта театр Ла Скала объявил, что Анна Нетребко не будет участвовать в ближайших постановках по причине болезни. Сама оперная дива отчаянно опровергает эту информацию в Сети.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Нетребко

Фото: instagram/ anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко оставила гневный комментарий под постом, в котором снова упомянули о ее увольнении. Певица попыталась внести ясность в эту мутную историю. По ее словам, она самостоятельно приняла решение отказаться от выступлений по этическим и моральным соображениям.

«Пожалуйста, не несите ерунду! И так тошно! Никто меня не увольнял из Ла Скала — я сама туда не поехала, потому что выступать в данный момент не считаю нужным! Мой супруг Юсиф Эйвазов сейчас находится в Ла Скала и готовится к спектаклям», — написала артистка. Анна возмущена ложью со стороны руководства театра.

Анна Нетребко впервые отреагировала на слухи о своем увольнении из Ла Скала: «Не несите ерунду»

Также певица назвала причину, по которой Баварская опера приняла решение разорвать контракт с ней. По словам Нетребко, руководство оперы прекратило сотрудничать с ней из-за фотографии с Валерием Гергиевым.

Напомним, что ранее Гергиева отстранили от должности главного дирижера Венского филармонического оркестра. Отныне это место занимает Янник Незе-Сеген.

Фото: Instagram

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