Оперная певица поделилась кадрами из Зальцбурга

45-летняя Анна Нетребко уже давно снискала славу не только всемирно известной оперной певицы, но и невероятной модницы. Несмотря на то, что оперная дива — редкая гостья на светских мероприятиях, за ее аутфитами внимательно следят подписчики в социальных сетях. В своем блоге Анна охотно делится снимками, сделанными во время гастролей и путешествий.

Накануне знаменитая певица опубликовала снимки из Зальцбурга, где проходила подготовка к Зальцбургскому фестивалю. Между репетициями Анна в компании близких и родных прогулялась по городу.

После репетиции с Катей Семенчук. After rehearsal with Katya Sementchuk. Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Июл 22 2017 в 7:18 PDT

Поклонники артистки обратили внимание на свежий и цветущий вид оперной певицы. Недавний отдых в Венеции подарил Анне шоколадный загар, который она подчеркнула белым сарафаном с летящей юбкой и лифом, украшенным модной оборкой. Светлый оттенок волос идеально дополнил сложившийся образ певицы.

Лето в Зальцбурге❤️Summer day in Salzburg Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Июл 22 2017 в 7:20 PDT

Напомним, не так давно Анна Нетребко в очередной раз опровергла слухи о диетах, которых придерживается. По словам певицы, ей проще купить новое платье, если она не влезет в старое.