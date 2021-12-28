Анна Нетребко поразила зрителей ярко-алым платьем с глубоким декольте

Образы дивы часто бурно обсуждаются в сети. И очень редко поклонники так единогласно одобряют ее выбор. Нетребко любит выбирать неоднозначные и броские аутфиты, как для выхода на сцену, так и для повседневной носки. Например, у певицы в гардеробе есть пальто цвета «шокинг пинк», множество странных головных уборов, а также солнцезащитные очки необычных форм.

Анна находится в Праге вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном. Азербайджанский оперный певец младше своей избранницы на 6 лет. Напомним, Анне Нетребко 50 лет. Пара сыграла свадьбу в 2015 году в Вене. Сына Анны от первого брака Юсиф Принял как родного.

Фото: GlobalLookPress, Instagram