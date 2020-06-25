Анна Нетребко и ее копия-сестра восхитили Сеть: «Кубанские красавицы»

«Какая красивая сестра», «Вы близнецы?», «Ну очень похожи», «Вы обе такие необычные», «Кубанские девчата», «Кубанские красавицы», «Глаз не оторвать! Красавицы», «Сразу видно-родные. Красавицы», «Волшебное атмосферное фото. Шедевр. Можно картину по нему писать», — обсуждают они.

Наталья Эскильдсен на три года старше оперной дивы, живет в Дании.