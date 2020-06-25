Анна Нетребко и ее копия-сестра восхитили Сеть: «Кубанские красавицы»
Старшую сестру Анны Нетребко Наталью Эскильдсен называют близняшкой оперной дивы.
Фото, которое опубликовала Анна Нетребко в своем блоге, восхитило ее друзей и поклонников.
«Какая красивая сестра», «Вы близнецы?», «Ну очень похожи», «Вы обе такие необычные», «Кубанские девчата», «Кубанские красавицы», «Глаз не оторвать! Красавицы», «Сразу видно-родные. Красавицы», «Волшебное атмосферное фото. Шедевр. Можно картину по нему писать», — обсуждают они.
Наталья Эскильдсен на три года старше оперной дивы, живет в Дании.
Фото и видео: Instagram
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