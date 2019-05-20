Анна Нетребко, Эмбер Херд и другие звезды на вечеринке Chopard Love Night в Каннах

В числе гостей, которых встречала хозяйка вечера Каролина Шойфеле, были Анна Нетреко и Юсиф Эйвазов, Эмбер Херд, Дита фон Тиз, Джулианна Мур, Эдриан Броуди, Ева Герцигова, Петра Немцова, Приянка Чопра и Ник Джонас, Изабель Гулар, Эль Фаннинг и многие другие звезды шоу-бизнеса.