Анна Нетребко, Эмбер Херд и другие звезды на вечеринке Chopard Love Night в Каннах

В числе гостей, которых встречала хозяйка вечера Каролина Шойфеле, были Анна Нетреко и Юсиф Эйвазов, Эмбер Херд, Дита фон Тиз, Джулианна Мур, Эдриан Броуди, Ева Герцигова, Петра Немцова, Приянка Чопра и Ник Джонас, Изабель Гулар, Эль Фаннинг и многие другие звезды шоу-бизнеса.
Фото: Пресс-служба
Собравшиеся смогли не только насладиться изысканным ужином, но и оценить новые ювелирные украшения от Chopard. Завершился торжественный вечер выступлениями Анны Нетребко и Мэрайи Кэри.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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