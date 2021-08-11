Анна Миклош рассказала об аборте, отношениях с женатым и бесплодии во втором браке

Во время заполнения необходимых документов женщина в белом халате задала дежурный вопрос: «Вы не хотите детей?». Анна ответила честно: «Хочу». Врач вопросительно взглянула на девушку, на что будущая звезда сказала: «Я не могу, за дверью сидит мой муж. Мы договорились и он не поймет». В конце концов, Анна уговорила себя заглушить свой внутренний голос, и после того, как соврала: «Нет, я не хочу детей», доктор приступила к процедуре.

В этот момент Анна не только покончила с беременностью, но и приняла твердое решение о разводе. Но с мужем они продолжали жить вместе еще пять лет: «Он — взрослый человек, сказал, что это все ерунда, все стерпится-слюбится. Все будет хорошо». Но первые большие успехи в кино окончательно разрушили хрупкий мир — мужчина хотел домашнюю жену, которая варила бы ему борщи, но Анна этого давать уже не хотела. И покинула общий дом без ничего: оставила все мужу, такая была договоренность.