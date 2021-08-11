Анна Миклош рассказала об аборте, отношениях с женатым и бесплодии во втором браке
С первым мужем Анна познакомилась, когда ей было 17 лет: взрослый, женатый мужчина с двумя детьми работал звукооператором в том творческом клубе, где юная Миклош делала первые шаги в сторону актерской профессии и занималась танцами. Она честно признается, что она «та самая разлучница, которая разрушила семью». Но делала это не совсем осознанно. Она пришла к любимому и призналась: «Я ничего не могу с собой поделать, я все время думаю о тебе».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @annamiklosh
Когда девушка поняла, что беременна, они с мужем приняли обоюдное решение сделать аборт. Аргументы были материальными: «ты еще учишься», «у нас нет своего дома» и так далее. Несмотря на большое внутренне сопротивление, молодая жена не посмела перечить супругу. В больницу они отравились вместе, но и там не обошлось без драмы: пока Сергей сидел за дверью, у Анны произошел непростой разговор с врачом.
Во время заполнения необходимых документов женщина в белом халате задала дежурный вопрос: «Вы не хотите детей?». Анна ответила честно: «Хочу». Врач вопросительно взглянула на девушку, на что будущая звезда сказала: «Я не могу, за дверью сидит мой муж. Мы договорились и он не поймет». В конце концов, Анна уговорила себя заглушить свой внутренний голос, и после того, как соврала: «Нет, я не хочу детей», доктор приступила к процедуре.
В этот момент Анна не только покончила с беременностью, но и приняла твердое решение о разводе. Но с мужем они продолжали жить вместе еще пять лет: «Он — взрослый человек, сказал, что это все ерунда, все стерпится-слюбится. Все будет хорошо». Но первые большие успехи в кино окончательно разрушили хрупкий мир — мужчина хотел домашнюю жену, которая варила бы ему борщи, но Анна этого давать уже не хотела. И покинула общий дом без ничего: оставила все мужу, такая была договоренность.
Фото: Личный Instagram @annamiklosh
Первое время ей едва хватало на дорогу до проб, но через полгода начали сыпаться актерские предложения. А спустя три года кино подарило Анне новую встречу — во время съемок она познакомилась с оператором, который очень скоро стал ее мужем и самым надежным плечом. Детей паре не удавалось родить 8 лет, специалисты только разводили руками и ставили неутешительный диагноз — «бесплодие». Но в 37 лет случилось чудо, и скоро на свет появился сын. Актриса признается, что помог серьезный разговор с сестрой: ни к лечению, ни к ЭКО она не прибегала. Более того, является не сторонницей искусственного оплодотворения.
Фото и видео: Instagram
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