Анна Михалкова трогательно поздравила отца с днем рождения: «Мой герой»

«Самый любимый актер, режиссер, бесогон. С днем рождения, Никиту Сергеевича!», «С днем рождения гения! Большого, великого художника. Невероятного, талантливого, любимого миллионами людей человека. И спасибо Никите Сергеевичу за таких прекрасных и талантливых детей. Многие лета и новых проектов», «Гениальный человек», «Анна, невероятное счастье взрослеть возле такого человека и быть его продолжением! Здоровья вам и вашей семье! Никиту Сергеевича с днем рождения! Он удивительный, мощный, способный менять мир! Таких мало!», «С каждой минутой понимаешь, как важно, когда родители рядом. С днем рождения самого харизматичного, талантливого, умного режиссера, человека!», — поздравили юбиляра подписчики Анны Михалковой.

Никита Михалков сыграл в 52 фильмах, снял 37 картин, спродюсировал 29 и написал сценарии к 28. В 1995 году режиссер получил «Оскар» за лучший иностранный фильм — «Утомленные солнцем».

У Никиты Михалкова четверо детей: старший сын Степан от брака с актрисой Анастасией Вертинской и трое — Анна, Артем и Надежда от брака со второй супругой Татьяной Михалковой. А также 10 внуков и правнук.