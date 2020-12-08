Анна Михалкова трогательно поздравила брата Артема с днем рождения и показала детское фото

Старшая дочь Никиты Михалкова в своем блоге поздравила с днем рождения своего брата Артема и поделилась милой совместной фотографией.

«Тёма, дорогой! Наверное треть нашей жизни мы с тобой прохохотать вместе! Мои самые важные воспоминания детства связаны с тобой! Мы всегда были заодно)) ну пока Надя не появилась))) а потом мы также объединились против неё, ну пока она не подросла и не стала частью нашей с тобой банды)) с тобой легко, спокойно и надежно! Будь всегда рядом! Мы тебя очень любим!! С днём рождения, Михалыч ))», – написала она в подписи к фотографии.

Подписчики Анны отметили, что брат и сестра очень похожи и тоже поздравили Артема:

«Анна, Вы так нежно Надю и Артёма поздравляете! Хочу так же сестру поздравить, но не получается, к сожалению. Здоровья, нескончаемой дружбы и любви Вашей семье», «Хороший парень и отличный актёр) Сейчас как раз смотрю фильм с его участием.... Многие лета)», «Вы ничуть не изменились! Тот же озорной взгляд)))», «Как приятно, что у вас такие трепетные отношения с братом», «Аня, обожаю ваш ход мыслей и ваши отношения в семье! Поздравляем вашу семью с именинником!».