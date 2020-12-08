Анна Михалкова трогательно поздравила брата Артема с днем рождения и показала детское фото
Фото: www.instagram.com/anikiti4na/?hl=ru
Старшая дочь Никиты Михалкова в своем блоге поздравила с днем рождения своего брата Артема и поделилась милой совместной фотографией.
«Тёма, дорогой! Наверное треть нашей жизни мы с тобой прохохотать вместе! Мои самые важные воспоминания детства связаны с тобой! Мы всегда были заодно)) ну пока Надя не появилась))) а потом мы также объединились против неё, ну пока она не подросла и не стала частью нашей с тобой банды)) с тобой легко, спокойно и надежно! Будь всегда рядом! Мы тебя очень любим!! С днём рождения, Михалыч ))», – написала она в подписи к фотографии.
Подписчики Анны отметили, что брат и сестра очень похожи и тоже поздравили Артема:
«Анна, Вы так нежно Надю и Артёма поздравляете! Хочу так же сестру поздравить, но не получается, к сожалению. Здоровья, нескончаемой дружбы и любви Вашей семье», «Хороший парень и отличный актёр) Сейчас как раз смотрю фильм с его участием.... Многие лета)», «Вы ничуть не изменились! Тот же озорной взгляд)))», «Как приятно, что у вас такие трепетные отношения с братом», «Аня, обожаю ваш ход мыслей и ваши отношения в семье! Поздравляем вашу семью с именинником!».
К поздравлениям присоединилась и младшая дочка Михалкова, Надежда, которая поздравила брата на своей странице:
«Артем Никитич, ты лучший брат ! Ты говоришь , что я мало обычно пишу под фотографиями , но зачем много писать и главное , что можно больше написать чем « я люблю тебя , дорогой мне человек» будь здоров а со всем другим мы разберёмся с Аней. С днём рождения, Михалыч!»
Фото и видео: Instagram Анны Михалковой
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