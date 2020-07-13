Анна Михалкова с 7-летней дочерью прогулялись в одинаковых платьях
Фото: Starface
46-летняя Анна Михалкова опубликовала в Instagram фото с дочерью Лидой. Снимок сделали в лифте, когда актриса с дочкой выходили на прогулку. Для выхода Анна выбрала для себя и Лиды одинаковые на первый взгляд платья — легкие, с цветочным принтом.
«Вот для чего нужны девочки», — подписала актриса задорное фото.
«Красотки», «Платьев много не бывает», «Первое появление», «Красота! Говорила мне мама: рожай еще девочку, а я протормозила... Эх...», «Вы такие прикольные», «Какие красивые», — посыпались в комментариях комплименты Анне и Лиде.
Напомним, что Анна Михалкова много лет замужем за предпринимателем Альбертом Баковым. У них есть трое детей Андрей, Сергей и Лида.
Фото и видео: Instagram Анны Михалковой, Starface
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