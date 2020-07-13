Анна Михалкова с 7-летней дочерью прогулялись в одинаковых платьях

«Красотки», «Платьев много не бывает», «Первое появление», «Красота! Говорила мне мама: рожай еще девочку, а я протормозила... Эх...», «Вы такие прикольные», «Какие красивые», — посыпались в комментариях комплименты Анне и Лиде.

Напомним, что Анна Михалкова много лет замужем за предпринимателем Альбертом Баковым. У них есть трое детей Андрей, Сергей и Лида.