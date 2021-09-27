Анна Михалкова поздравила сестру с днем рождения и сделала ей неожиданный комплимент
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Фото: @anikiti4na
Дружба между Анной и Надеждой Михалковыми всегда восхищала их поклонников. Они вместе работают, и очень тепло общаются друг с другом. Сегодня Надежда отмечает день рождения, ей исполнилось 35 лет, и сестра написала нежные слова в ее честь и поделилась великолепными совместными фото из семейного архива.
В своем поздравлении Анна отметила мудрость и зрелость сестры, которые присутствовали с самого детства.
«Дорогая моя Надя, моя дорогая Надя! Мой друг и моя поддержка. Я не могу представить, какой бы была моя жизнь без тебя, без нашего "справедливого анализа", без нашего коллективного разума. Ты умеешь радоваться не только своим победам, умеешь вынести уроки из разочарований и неудач и умеешь найти слова поддержки и утешения в самых сложных ситуациях. Есть дети, которые рождаются уже взрослыми и зрелыми. С четким пониманием того, что можно и что нельзя, что хорошо и что плохо. С очень правильным отношением к миру. Ты такой была всегда. Сейчас в твоей жизни наступает прекрасный возраст, возраст, когда возможности и желания очень гармоничны. Наслаждайся им! Мы любим тебя бесконечно и безусловно. Главное, будь счастлива, а мы всегда рядом!», — написала Анна.
Стоит напомнить, недавно сестры представили прекрасную совместную работу — в Москве закончились съемки оригинального мини-сериала Надежды Михалковой «Номинация», где они сыграли роли двух сестер-актрис.
Фото: Instagram