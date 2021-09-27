Анна Михалкова поздравила сестру с днем рождения и сделала ей неожиданный комплимент

Дружба между Анной и Надеждой Михалковыми всегда восхищала их поклонников. Они вместе работают, и очень тепло общаются друг с другом. Сегодня Надежда отмечает день рождения, ей исполнилось 35 лет, и сестра написала нежные слова в ее честь и поделилась великолепными совместными фото из семейного архива.

В своем поздравлении Анна отметила мудрость и зрелость сестры, которые присутствовали с самого детства.